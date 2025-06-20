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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 21:33 | Обновлено 20 июня 2025, 21:59
2288
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился экс-игроком Динамо и двумя братьями

Состав одесского коллектива пополнили братья Когуты и Александр Осман

20 июня 2025, 21:33 | Обновлено 20 июня 2025, 21:59
2288
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился экс-игроком Динамо и двумя братьями
ФК Черноморец Одесса. Александр Осман

Одесский «Черноморец» официально объявил о трансферах трех футболистов – братьев-близнецов Ивана и Николая Когутов, а также экс-игрока киевского «Динамо» Александра Османа.

«Усиление, чтобы решить главную задачу на сезон!

К одесскому «Черноморцу» присоединились опытные игроки: 26-летние полузащитники Иван и Николай Когуты и 29-летний левый защитник Александр Осман.

Братья Когуты последние два сезона провели в составе клуба «Левый Берег», а Александр перешел в «Черноморец» из столичного клуба «Оболонь». Желаем новичкам как можно быстрее адаптироваться в команде и принести ей немало пользы», – сообщила пресс-служба одесского клуба.

По итогам сезона 2024/25 подопечные Александра Кучера заняли последнее место и вылетели в Первую лигу. В клубе уверены, что смогут выполнить главную задачу на следующую кампанию и вернуться в элитный дивизион.

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Черноморец Одесса Александр Осман Богдан Когут Иван Когут трансферы трансферы УПЛ Левый Берег Киев Оболонь Киев
Николай Титюк Источник: ФК Черноморец
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