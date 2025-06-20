ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился экс-игроком Динамо и двумя братьями

Одесский «Черноморец» официально объявил о трансферах трех футболистов – братьев-близнецов Ивана и Николая Когутов, а также экс-игрока киевского «Динамо» Александра Османа.

«Усиление, чтобы решить главную задачу на сезон!

К одесскому «Черноморцу» присоединились опытные игроки: 26-летние полузащитники Иван и Николай Когуты и 29-летний левый защитник Александр Осман.

Братья Когуты последние два сезона провели в составе клуба «Левый Берег», а Александр перешел в «Черноморец» из столичного клуба «Оболонь». Желаем новичкам как можно быстрее адаптироваться в команде и принести ей немало пользы», – сообщила пресс-служба одесского клуба.

По итогам сезона 2024/25 подопечные Александра Кучера заняли последнее место и вылетели в Первую лигу. В клубе уверены, что смогут выполнить главную задачу на следующую кампанию и вернуться в элитный дивизион.