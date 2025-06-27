ОФИЦИАЛЬНО. Твенте объявил о покупке центрбека Шахтера

22-летний центральный защитник «Шахтера» Став Лемкин, как и сообщал Sport.ua, продолжит карьеру в «Твенте».

Нидерландский клуб объявил о покупке израильского футболиста, который минувший сезон провел на правах аренды в «Маккаби» Тель-Авив.

С «Твенте» Лемкин оформил контракт до конца сезона-2027/28 с опцией продления еще на один год.

Официальной информации о сумме сделки нет, но по неофициальным данным за Лемкина «Твенте» заплатил «Шахтеру» 1,5 миллиона евро.

Напомним, «Шахтер» купил Лемкина летом 2023 года за 850 тысяч евро, но заиграть в донецкой команде у израильского легионера так и не получилось.