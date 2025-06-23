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  4. Шахтер и Твенте согласовали трансфер Лемкина. Стало известно, когда объявят
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 14:42 |
1063
0

Шахтер и Твенте согласовали трансфер Лемкина. Стало известно, когда объявят

Израильтянин переберется в Нидерланды

23 июня 2025, 14:42 |
1063
0
Шахтер и Твенте согласовали трансфер Лемкина. Стало известно, когда объявят
Getty Images/Global Images Ukraine. Став Лемкин (в центре)

«Шахтер» успешно согласовал с «Твенте» условия перехода 22-летнего центрбека Става Лемкина, который сезон-2024/25 на правах аренды отыграл за «Маккаби» Тель-Авив.

По информации источников Sport.ua, официально о переходе Лемкина в «Твенте» будет объявлено в конце текущей недели. Это связано с тем, что в настоящий момент Став пребывает в отпуске в США и планирует вернуться в Европу только через несколько дней.

За Лемкина «Шахтер» получит от нидерландцев порядка 1,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лемкин принял решение перебраться в Нидерланды, хотя имел предложение из США.

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Став Лемкин Твенте Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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