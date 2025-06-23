Шахтер и Твенте согласовали трансфер Лемкина. Стало известно, когда объявят

«Шахтер» успешно согласовал с «Твенте» условия перехода 22-летнего центрбека Става Лемкина, который сезон-2024/25 на правах аренды отыграл за «Маккаби» Тель-Авив.

По информации источников Sport.ua, официально о переходе Лемкина в «Твенте» будет объявлено в конце текущей недели. Это связано с тем, что в настоящий момент Став пребывает в отпуске в США и планирует вернуться в Европу только через несколько дней.

За Лемкина «Шахтер» получит от нидерландцев порядка 1,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лемкин принял решение перебраться в Нидерланды, хотя имел предложение из США.