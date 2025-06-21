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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 13:42 | Обновлено 21 июня 2025, 13:43
3183
0

Шахтер продает ненужного ему защитника в Нидерланды

Став Лемкин принял предложение от «Твенте», хотя ранее его сватали в США

21 июня 2025, 13:42 | Обновлено 21 июня 2025, 13:43
3183
0
Шахтер продает ненужного ему защитника в Нидерланды
instagram.com/stavlemkin. Став Лемкин

22-летний израильский центрбек «Шахтера» Став Лемкин в ближайшие дни будет официально объявлен игроком нидерландского «Твенте».

«Шахтер» согласился отпустить ненужного ему футболиста после продолжительных торгов по нему с тремя клубами. Помимо «Твенте» предметный интерес к Лемкину проявляли «Колорадо Рэпидс» из США и «Маккаби» Тель-Авив из Израиля, где Став отыграл сезоне-2024/25 на правах аренды.

«Маккаби» имел опцию на выкуп Лемкина, но не успел ей воспользоваться в оговоренный срок. Израильский клуб рассчитывал склонить «Шахтер» к уменьшению цены на центрбека, в подписании которого был очень заинтересован, но потерпел неудачу.

Сам Лемкин отдал предпочтение переходу в «Твенте», хотя этот клуб предложил игроку наименьшую зарплату из заинтересованных. В частности, известно, что «Колорадо Рэпидс» был готов платить израильтянину 380 тысяч долларов в первом сезоне с повышением этой суммы во втором сезоне, однако Лемкин решил, что в карьерном плане выступления в Нидерландах будут для него более удачным выбором, чем переезд в США.

Напомним, «Шахтер» купил Лемкина летом 2023 года за 850 тысяч евро, но за «горняков» центрбек сыграл лишь 5 официальных матчей.

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Алексей Сливченко Источник: ynet
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