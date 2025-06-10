Клуб из США финализирует трансфер игрока Шахтера за 1,6 млн долларов

Клуб североамериканской MLS «Колорадо Рэпидс» завершает сделку по подписанию 22-летнего израильского центрбека «Шахтера» Става Лемкина.

За футболиста американцы заплатят «горнякам» 1,6 миллиона долларов, хотя ранее сообщалось, что «Шахтер» требует за Лемкина 1,8 миллиона евро.

Сезон-2024/25 Лемкин отыграл на правах аренды за «Маккаби» Тель-Авив, который имел приоритетное право на выкуп контракта защитника, но в оговоренное время им не воспользовался.

«Шахтер» подписал Лемкина летом 2023 года за 850 тысяч евро.