ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал очередного новичка из другого клуба УПЛ

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании контракта с украинским голкипером Валентином Горохом, последним клубом которого был кузнечный «Колос».

По официальной информации, Валентин перебрался в расположение «волков» на правах свободного агента, подписав контракт с «Вересом» на три года – до лета 2028 года.

«Приветствуем в красно-черной семье», – лаконично говорится в сообщении.

За свою карьеру Валентин выступал за: Карпаты (Львов), Александрию, Колос (Ковалевку). В активе футболиста также 6 матчей за юношеские сборные Украины U17 и U18.

Ранее сообщалось, что президент Вереса озвучил амбициозную цель для клуба на сезон