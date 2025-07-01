ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал очередного новичка из другого клуба УПЛ
Валентин Горох стал игроком ровенского клуба
Ровенский «Верес» официально объявил о подписании контракта с украинским голкипером Валентином Горохом, последним клубом которого был кузнечный «Колос».
По официальной информации, Валентин перебрался в расположение «волков» на правах свободного агента, подписав контракт с «Вересом» на три года – до лета 2028 года.
«Приветствуем в красно-черной семье», – лаконично говорится в сообщении.
За свою карьеру Валентин выступал за: Карпаты (Львов), Александрию, Колос (Ковалевку). В активе футболиста также 6 матчей за юношеские сборные Украины U17 и U18.
Ранее сообщалось, что президент Вереса озвучил амбициозную цель для клуба на сезон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У организаторов есть проблемы с погодными условиями в США и Мексике
Дерек отказался драться против Мозеса Итаумы