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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал очередного новичка из другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 16:56 |
781
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал очередного новичка из другого клуба УПЛ

Валентин Горох стал игроком ровенского клуба

01 июля 2025, 16:56 |
781
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал очередного новичка из другого клуба УПЛ
НК Верес. Валентин Горох

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании контракта с украинским голкипером Валентином Горохом, последним клубом которого был кузнечный «Колос».

По официальной информации, Валентин перебрался в расположение «волков» на правах свободного агента, подписав контракт с «Вересом» на три года – до лета 2028 года.

«Приветствуем в красно-черной семье», – лаконично говорится в сообщении.

За свою карьеру Валентин выступал за: Карпаты (Львов), Александрию, Колос (Ковалевку). В активе футболиста также 6 матчей за юношеские сборные Украины U17 и U18.

Ранее сообщалось, что президент Вереса озвучил амбициозную цель для клуба на сезон

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Валентин Горох Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Колос Ковалевка
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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