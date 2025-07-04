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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 17:08 | Обновлено 04 июля 2025, 17:41
587
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал форварда, который вылетел из УПЛ с Ворсклой

Денис Ндукве стал игроком ровенских «волков»

04 июля 2025, 17:08 | Обновлено 04 июля 2025, 17:41
587
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал форварда, который вылетел из УПЛ с Ворсклой
НК Верес. Денис Ндукве

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании бывшего форварда полтавской «Ворсклы» Дениса Ндукве. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Ндукве будет играть в Ровно на правах арендного соглашения, рассчитанного на один год – до завершения сезона 2025/26. У «волков» будет право выкупа футболиста.

«Поздравляем в красно-черной стае!», – лаконично говорится в сообщении.

В прошлом сезоне во всех турнирах провел за полтавскую Ворсклу 31 матч, отличился 5 голами и 2 ассистами, но это не помогло подопечным Юрия Максимова избежать вылета из УПЛ. Следующий сезон «Ворскла» начнет в Первой лиге Украины.

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Денис Ндукве Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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