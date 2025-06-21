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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Пономарева. ЛНЗ покинули 8 футболистов
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 13:52 | Обновлено 21 июня 2025, 15:07
1941
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Пономарева. ЛНЗ покинули 8 футболистов

Расположение «фиолетовых» покинули 2 легионера и 6 украинских исполнителя

21 июня 2025, 13:52 | Обновлено 21 июня 2025, 15:07
1941
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Пономарева. ЛНЗ покинули 8 футболистов
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Руководство черкасского ЛНЗ официально объявило о завершении сотрудничества с восемью футболистами. Об этом пишет пресс-служба клуба

По официальной информации, расположение «фиолетовых» покинули: Виталий Бойко, Оливье Тилль, Герман Пеньков, Владислав Наумец, Петр Стасюк, Дмитрий Топалов, Бени Макуана и Александр Якименко.

«Благодарим футболистов за их вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере 💜», – лаконично говорится в сообщении.

В настоящее время ЛНЗ возглавляет украинский специалист Виталий Пономарев, перебравшийся в Черкассы из львовского «Руха». В прошлом сезоне «фиолетовые» едва спаслись от вылета из УПЛ, заняв 12 строчку турнирной таблицы с 31 баллом после 30 матчей.

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Виталий Пономарев Виталий Бойко Оливье Тилль Герман Пеньков Владислав Наумец Петр Стасюк Дмитрий Топалов Бени Макуана Александр Якименко (2005) ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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bibka stara
Единственного нормального легионера слили -_-
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