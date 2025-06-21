ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Пономарева. ЛНЗ покинули 8 футболистов
Расположение «фиолетовых» покинули 2 легионера и 6 украинских исполнителя
Руководство черкасского ЛНЗ официально объявило о завершении сотрудничества с восемью футболистами. Об этом пишет пресс-служба клуба
По официальной информации, расположение «фиолетовых» покинули: Виталий Бойко, Оливье Тилль, Герман Пеньков, Владислав Наумец, Петр Стасюк, Дмитрий Топалов, Бени Макуана и Александр Якименко.
«Благодарим футболистов за их вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере 💜», – лаконично говорится в сообщении.
В настоящее время ЛНЗ возглавляет украинский специалист Виталий Пономарев, перебравшийся в Черкассы из львовского «Руха». В прошлом сезоне «фиолетовые» едва спаслись от вылета из УПЛ, заняв 12 строчку турнирной таблицы с 31 баллом после 30 матчей.
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