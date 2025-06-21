ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Пономарева. ЛНЗ покинули 8 футболистов

Руководство черкасского ЛНЗ официально объявило о завершении сотрудничества с восемью футболистами. Об этом пишет пресс-служба клуба

По официальной информации, расположение «фиолетовых» покинули: Виталий Бойко, Оливье Тилль, Герман Пеньков, Владислав Наумец, Петр Стасюк, Дмитрий Топалов, Бени Макуана и Александр Якименко.

«Благодарим футболистов за их вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере 💜», – лаконично говорится в сообщении.

В настоящее время ЛНЗ возглавляет украинский специалист Виталий Пономарев, перебравшийся в Черкассы из львовского «Руха». В прошлом сезоне «фиолетовые» едва спаслись от вылета из УПЛ, заняв 12 строчку турнирной таблицы с 31 баллом после 30 матчей.