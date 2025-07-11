ОФИЦИАЛЬНО. Заря презентовала нового игрока. Им стал капитан Ворсклы

Луганская «Заря» официально объявила о подписании защитника Игоря Пердуты, который покинул полтавскую «Ворсклу».

Футболист перебрался в «Зарю» на правах аренды. Детали сделки клуб не разглашает.

«Добро пожаловать Игоря Пердуту в наш дружный коллектив и желаем победных матчей вместе с «Зарей», – написала пресс-служба клуба.

За полтавскую команду Игорь отыграл 343 матча, оформив 3 гола и 33 ассиста.

Ранее на нашем сайте сообщалось, что Игорь выбрал «Зарю» благодаря главному тренеру Виктору Скрипнику.