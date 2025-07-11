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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 17:24 | Обновлено 11 июля 2025, 17:33
482
1

ОФИЦИАЛЬНО. Заря презентовала нового игрока. Им стал капитан Ворсклы

Игорь Пердута перешел в статусе свободного агента в клуб из Луганска

11 июля 2025, 17:24 | Обновлено 11 июля 2025, 17:33
482
1
ОФИЦИАЛЬНО. Заря презентовала нового игрока. Им стал капитан Ворсклы
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Луганская «Заря» официально объявила о подписании защитника Игоря Пердуты, который покинул полтавскую «Ворсклу».

Футболист перебрался в «Зарю» на правах аренды. Детали сделки клуб не разглашает.

«Добро пожаловать Игоря Пердуту в наш дружный коллектив и желаем победных матчей вместе с «Зарей», – написала пресс-служба клуба.

За полтавскую команду Игорь отыграл 343 матча, оформив 3 гола и 33 ассиста.

Ранее на нашем сайте сообщалось, что Игорь выбрал «Зарю» благодаря главному тренеру Виктору Скрипнику.

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Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
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Влад Тараненко
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