Украина. Премьер лига11 июля 2025, 17:24 | Обновлено 11 июля 2025, 17:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря презентовала нового игрока. Им стал капитан Ворсклы
Игорь Пердута перешел в статусе свободного агента в клуб из Луганска
11 июля 2025, 17:24 | Обновлено 11 июля 2025, 17:33
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Луганская «Заря» официально объявила о подписании защитника Игоря Пердуты, который покинул полтавскую «Ворсклу».
Футболист перебрался в «Зарю» на правах аренды. Детали сделки клуб не разглашает.
«Добро пожаловать Игоря Пердуту в наш дружный коллектив и желаем победных матчей вместе с «Зарей», – написала пресс-служба клуба.
За полтавскую команду Игорь отыграл 343 матча, оформив 3 гола и 33 ассиста.
Ранее на нашем сайте сообщалось, что Игорь выбрал «Зарю» благодаря главному тренеру Виктору Скрипнику.
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