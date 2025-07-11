Заря подписала экс-игрока Ворсклы

4 июля на словенском этапе подготовки к новому сезону футболисты «Зари» проведут очередной контрольный матч – с боснийским «Сараево».

Как стало известно Sport.ua в этом спарринге состоится дебют в составе луганчан опытного защитника Игоря Пердуты – многолетнего капитана «Ворсклы».

Он уже два дня находится в расположении Зари. По имеющейся информации, контракт с опытным футболистом рассчитан на один год.

Добавим, что инициатором этого перехода был главный тренер «Зари» Виктор Скрипник, подопечным которого был Игорь Пердута, когда он в 2022-2023 годах возглавлял «Ворсклу».

Ранее мы сообщали, что стало известно, когда вернется к тренировкам один из лидеров «Зари».