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  4. Заря подписала экс-игрока Ворсклы
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 10:32 |
693
0

Заря подписала экс-игрока Ворсклы

Игорь Пердута выбрал вариант со знакомым тренером

11 июля 2025, 10:32 |
693
0
Заря подписала экс-игрока Ворсклы
ФК Ворскла. Игорь Пердута

4 июля на словенском этапе подготовки к новому сезону футболисты «Зари» проведут очередной контрольный матч – с боснийским «Сараево».

Как стало известно Sport.ua в этом спарринге состоится дебют в составе луганчан опытного защитника Игоря Пердуты – многолетнего капитана «Ворсклы».

Он уже два дня находится в расположении Зари. По имеющейся информации, контракт с опытным футболистом рассчитан на один год.

Добавим, что инициатором этого перехода был главный тренер «Зари» Виктор Скрипник, подопечным которого был Игорь Пердута, когда он в 2022-2023 годах возглавлял «Ворсклу».

Ранее мы сообщали, что стало известно, когда вернется к тренировкам один из лидеров «Зари».

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Игорь Пердута инсайд Ворскла Полтава Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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