ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с Беляевым

«Александрия» официально объявила о расторжении контракта с украинским полузащитником Александром Беляевым.

Отмечается, что такое решение было принято по обоюдному согласию обеих сторон.

Александр дебютировал за «Александрию» 20 июля 2023 года в домашнем матче против криворожского «Кривбасса» (1:0). Всего за «горожан» провел 33 матча, забив 2 гола.

В прошлом сезоне Александр Беляев провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник не поехал с «Александрией» на сборы.