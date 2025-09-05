Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с Беляевым
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 14:44
Александр покинул расположение горожан

05 сентября 2025, 14:44
ФК Александрия. Александр Беляев

«Александрия» официально объявила о расторжении контракта с украинским полузащитником Александром Беляевым.

Отмечается, что такое решение было принято по обоюдному согласию обеих сторон.

Александр дебютировал за «Александрию» 20 июля 2023 года в домашнем матче против криворожского «Кривбасса» (1:0). Всего за «горожан» провел 33 матча, забив 2 гола.

В прошлом сезоне Александр Беляев провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник не поехал с «Александрией» на сборы.

трансферы чемпионат Украины по футболу свободный агент Александрия Украинская Премьер-лига Александр Беляев трансферы УПЛ расторжение контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
