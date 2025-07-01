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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 10:58 | Обновлено 01 июля 2025, 11:35
1069
0

ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер. Александрия подписала португальского вингера

Жота подписал контракт с украинским клубом на три года

01 июля 2025, 10:58 | Обновлено 01 июля 2025, 11:35
1069
0
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер. Александрия подписала португальского вингера
ФК Александрия. Жота

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги, «Александрия», официально объявила о первом летнем трансфере. К украинской команде присоединился 22-летний португальский вингер Жоао Пауло дос Сантос Перейра (Жота).

Футболист перешел в «Александрию» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на три сезона с возможностью продления соглашения еще на год.

Прошлый сезон Жота провел в португальском коллективе «Санжоаненсе», за который сыграл 31 матч (семь голов и четыре ассиста).

На счету вингера три поединка в составе сборной Португалии U-18, за которую футболист дебютировал в 2019 году.

Интересно, что для «Александрии» этот трансфер стал первым в летнее трансферное окно 2025 года.

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Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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