ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер. Александрия подписала португальского вингера

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги, «Александрия», официально объявила о первом летнем трансфере. К украинской команде присоединился 22-летний португальский вингер Жоао Пауло дос Сантос Перейра (Жота).

Футболист перешел в «Александрию» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на три сезона с возможностью продления соглашения еще на год.

Прошлый сезон Жота провел в португальском коллективе «Санжоаненсе», за который сыграл 31 матч (семь голов и четыре ассиста).

На счету вингера три поединка в составе сборной Португалии U-18, за которую футболист дебютировал в 2019 году.

Интересно, что для «Александрии» этот трансфер стал первым в летнее трансферное окно 2025 года.