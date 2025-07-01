ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер. Александрия подписала португальского вингера
Жота подписал контракт с украинским клубом на три года
Серебряный призер Украинской Премьер-лиги, «Александрия», официально объявила о первом летнем трансфере. К украинской команде присоединился 22-летний португальский вингер Жоао Пауло дос Сантос Перейра (Жота).
Футболист перешел в «Александрию» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на три сезона с возможностью продления соглашения еще на год.
Прошлый сезон Жота провел в португальском коллективе «Санжоаненсе», за который сыграл 31 матч (семь голов и четыре ассиста).
На счету вингера три поединка в составе сборной Португалии U-18, за которую футболист дебютировал в 2019 году.
Интересно, что для «Александрии» этот трансфер стал первым в летнее трансферное окно 2025 года.
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