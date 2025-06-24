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  4. Александрия подписала 22-летнего вингера из третьего дивизиона Португалии
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 21:30 |
1132
1

Александрия подписала 22-летнего вингера из третьего дивизиона Португалии

Жота Перейра уже находится в Украине и подписал соглашение с серебряным призером УПЛ

24 июня 2025, 21:30 |
1132
1
Александрия подписала 22-летнего вингера из третьего дивизиона Португалии
instagram.com/jotapereira11

Серебряный призер УПЛ-2024/25 «Александрия» начинает активно готовиться к новому сезону после получения нового главного тренера.

По информации португальской прессы, «Александрия» подписала 22-летнего вингера Жоту Перейру, выступавшего в минувшем сезоне в третьем дивизионе чемпионата Португалии за «Санджоаненсе».

Отмечается, что португальский легионер уже находится в Украине и подписал контракт с «желто-черными».

В «Александрию» Жота Перейра перешел на правах свободного агента, получив, как отмечает источник, выгодное в финансовом и спортивном аспектах предложение.

Жота Перейра является воспитанником «Визелы» и «Витории Гимарайнш», а в минувшем сезоне отличился 7 голами и 4 ассистами в 31 матче за «Санджоаненсе».

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Александрия трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: zerozero.pt
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Prokop_Andriy
ого, невже Олександрія вміє і підписувати гравців, не тільки відпускати
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