Александрия подписала 22-летнего вингера из третьего дивизиона Португалии
Жота Перейра уже находится в Украине и подписал соглашение с серебряным призером УПЛ
Серебряный призер УПЛ-2024/25 «Александрия» начинает активно готовиться к новому сезону после получения нового главного тренера.
По информации португальской прессы, «Александрия» подписала 22-летнего вингера Жоту Перейру, выступавшего в минувшем сезоне в третьем дивизионе чемпионата Португалии за «Санджоаненсе».
Отмечается, что португальский легионер уже находится в Украине и подписал контракт с «желто-черными».
В «Александрию» Жота Перейра перешел на правах свободного агента, получив, как отмечает источник, выгодное в финансовом и спортивном аспектах предложение.
Жота Перейра является воспитанником «Визелы» и «Витории Гимарайнш», а в минувшем сезоне отличился 7 голами и 4 ассистами в 31 матче за «Санджоаненсе».
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