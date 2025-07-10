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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 13:24 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о переходе 19-летнего бразильского вингера

В чемпионат Украины приехал талантливый Гильерме Де Хесус Лима Баия

10 июля 2025, 13:24 |
410
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о переходе 19-летнего бразильского вингера
ФК Кривбасс Кривой Рог. Гильерме Баия

ФК «Кривбасс» продолжает усиливать состав перед стартом нового сезона и официально объявил о подписании пятого новичка в летнее межсезонье.

Состав криворожского коллектива пополнил талантливый 19-летний бразильский левый вингер Гильерме Де Хесус Лима (Баия). Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, «Кривбасс» достиг соглашения о полноценном трансфере игрока. Сумма перехода не разглашается.

Баия в своей профессиональной карьере играл за молодежные и юношеские команды «Интернасьонал» Порту-Алегри, «Сантос» и «Спорт Ресифи». В прошлом сезоне провел 10 матчей за «Сантос» U-20, в которых забил три гола.

«ФК «Кривбасс» поздравляет Гильерме в нашей большой красно-белой семье», – сообщила пресс-служба команды.

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Николай Титюк Источник: ФК Кривбасс
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