ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о переходе 19-летнего бразильского вингера

ФК «Кривбасс» продолжает усиливать состав перед стартом нового сезона и официально объявил о подписании пятого новичка в летнее межсезонье.

Состав криворожского коллектива пополнил талантливый 19-летний бразильский левый вингер Гильерме Де Хесус Лима (Баия). Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, «Кривбасс» достиг соглашения о полноценном трансфере игрока. Сумма перехода не разглашается.

Баия в своей профессиональной карьере играл за молодежные и юношеские команды «Интернасьонал» Порту-Алегри, «Сантос» и «Спорт Ресифи». В прошлом сезоне провел 10 матчей за «Сантос» U-20, в которых забил три гола.

«ФК «Кривбасс» поздравляет Гильерме в нашей большой красно-белой семье», – сообщила пресс-служба команды.