ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о переходе 19-летнего бразильского вингера
В чемпионат Украины приехал талантливый Гильерме Де Хесус Лима Баия
ФК «Кривбасс» продолжает усиливать состав перед стартом нового сезона и официально объявил о подписании пятого новичка в летнее межсезонье.
Состав криворожского коллектива пополнил талантливый 19-летний бразильский левый вингер Гильерме Де Хесус Лима (Баия). Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, «Кривбасс» достиг соглашения о полноценном трансфере игрока. Сумма перехода не разглашается.
Баия в своей профессиональной карьере играл за молодежные и юношеские команды «Интернасьонал» Порту-Алегри, «Сантос» и «Спорт Ресифи». В прошлом сезоне провел 10 матчей за «Сантос» U-20, в которых забил три гола.
«ФК «Кривбасс» поздравляет Гильерме в нашей большой красно-белой семье», – сообщила пресс-служба команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бланкос сгорели со счетом 0:4
Тренер указал на ошибки центральных защитников