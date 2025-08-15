ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо сменил клуб после более 5 лет в Киеве

Кипрский «Акритас Хлоракас» официально объявил о подписании нигерийского вингера киевского «Динамо» Бенито.

Клуб не сообщает, на каких условиях состоялся переход, поэтому неизвестно, является ли это полноценным трансфером или арендой.

«Добро пожаловать в «Акритас», Бенито! Мы рады приветствовать Бенито в «Акритас Хлоракас»! Бенито усилит нашу атаку как правый вингер. Желаем отличного сезона!» – прокомментировали подписание в пресс-службе «Акритаса».

Бенито находился на контракте с «Динамо» с января 2020 года. На его счету 35 матчей в составе киевлян, 3 гола и 3 ассиста.