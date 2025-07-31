ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ перехватил у Зари лидера Ворсклы

Киевская «Оболонь» официально объявила о подписании 22-летнего украинского полузащитника Ивана Нестеренко. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

Официальные данные о сроках соглашения и финансовых деталях личного контракта не сообщаются.«Пивовары» перехватили полузащитника «Ворсклы» у луганской «Зари».

«Добро пожаловать в бело-зеленую семью, Иван! 💚⚪️», – говорится в сообщении.

Воспитанник «Металлурга» последние сезоны провел в «Ворскле», где сыграл более 50 матчей и забил 4 гола. Все усилия Ивана не помогли полтавскому клубу сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Оболонь усилилась воспитанником Шахтера