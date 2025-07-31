ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ перехватил у Зари лидера Ворсклы
Иван Нестеренко продолжит карьеру в киевской «Оболони»
Киевская «Оболонь» официально объявила о подписании 22-летнего украинского полузащитника Ивана Нестеренко. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».
Официальные данные о сроках соглашения и финансовых деталях личного контракта не сообщаются.«Пивовары» перехватили полузащитника «Ворсклы» у луганской «Зари».
«Добро пожаловать в бело-зеленую семью, Иван! 💚⚪️», – говорится в сообщении.
Воспитанник «Металлурга» последние сезоны провел в «Ворскле», где сыграл более 50 матчей и забил 4 гола. Все усилия Ивана не помогли полтавскому клубу сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что Оболонь усилилась воспитанником Шахтера
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