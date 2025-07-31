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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 17:46 | Обновлено 31 июля 2025, 18:07
944
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ перехватил у Зари лидера Ворсклы

Иван Нестеренко продолжит карьеру в киевской «Оболони»

31 июля 2025, 17:46 | Обновлено 31 июля 2025, 18:07
944
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ перехватил у Зари лидера Ворсклы
ФК Оболонь. Иван Нестеренко

Киевская «Оболонь» официально объявила о подписании 22-летнего украинского полузащитника Ивана Нестеренко. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

Официальные данные о сроках соглашения и финансовых деталях личного контракта не сообщаются.«Пивовары» перехватили полузащитника «Ворсклы» у луганской «Зари».

«Добро пожаловать в бело-зеленую семью, Иван! 💚⚪️», – говорится в сообщении.

Воспитанник «Металлурга» последние сезоны провел в «Ворскле», где сыграл более 50 матчей и забил 4 гола. Все усилия Ивана не помогли полтавскому клубу сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Оболонь усилилась воспитанником Шахтера

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Иван Нестеренко Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава Заря Луганск
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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