ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского вингера

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании бразильского вингера португальского «Портимоненсе» Пауло Витора.

Детали сотрудничества между клубом УПЛ и 26-летним футболистом не сообщаются. Он будет играть за «левов» под 7-м номером.

Пауло Витор является воспитанником ведущих бразильских клубов «Васко да Гама» и «Флуминенсе». В 17-летнем возрасте футболист дебютировал за «Васко да Гама» в бразильской Серии А. В следующем сезоне был поочередно арендован испанскими «Альбасете» и «Марбельей».

В октябре 2020 года Пауло Витор подписал контракт с другим испанским клубом – «Вальядолидом». Вскоре бразильца арендовал португальский «Риу Аве». Летом 2023 года вингер вернулся в Бразилию и подписал контракт с «Крузейру». Также выступал на родине за «Гремио Новуризонтино».

Прошлый сезон провел в составе португальского «Портимонсе», где был капитаном команды. В 25 матчах второго португальского дивизиона Пауло Витор забил восемь голов и оформил две голевые передачи. Также провел один матч в Кубке Португалии и отличился одним мячом.

Ранее львовские «Карпаты» официально объявили о подписании Романа Мисака.