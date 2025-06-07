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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 10:47 |
189
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за капитаном. Еще один ключевой игрок покинул Кривбасс

Максим Лунев больше не является футболистом клуба из Кривого Рога

07 июня 2025, 10:47 |
189
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за капитаном. Еще один ключевой игрок покинул Кривбасс
ФК Кривбасс. Максим Лунев

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Максимом Луневым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим тебя за профессионализм, характер и преданность Клубу. Удачи в дальнейшей карьере, Луня – ты навсегда часть криворожской футбольной истории!» – говорится в сообщении.

По официальной информации, стороны решили не продлевать соглашение, которое подходило к концу 30 июня 2025 года. Футболист покинул Кривой Рог, получив статус свободного агента.

27-летний футболист перешел в криворожский клуб зимой 2025 года. С тех пор он провел 54 официальных матча за команду, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» решил не продлевать контракт с капитаном.

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Максим Лунев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига расторжение контракта чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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