ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал экс-игрока Шахтера

Украинский защитник Игорь Кирюханцев стал игроком «Эпицентра». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Каменца-Подольского.

Срок соглашения между 29-летним футболистом и «Эпицентром» остается неизвестным. К клубу Игорь присоединился в качестве свободного агента, последним его клубом была луганская «Заря».

В прошедшем сезоне Игорь Кирюханцев провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Кирюханцев является воспитанником «Шахтера», за взрослую команду «горняков» провел всего 1 матч.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» планирует подписать экс-игрока «Шахтера», выступавшего за «Зарю».