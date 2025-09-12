ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал экс-игрока Шахтера
Последним клубом украинского защитника была «Заря»
Украинский защитник Игорь Кирюханцев стал игроком «Эпицентра». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Каменца-Подольского.
Срок соглашения между 29-летним футболистом и «Эпицентром» остается неизвестным. К клубу Игорь присоединился в качестве свободного агента, последним его клубом была луганская «Заря».
В прошедшем сезоне Игорь Кирюханцев провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Кирюханцев является воспитанником «Шахтера», за взрослую команду «горняков» провел всего 1 матч.
Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» планирует подписать экс-игрока «Шахтера», выступавшего за «Зарю».
