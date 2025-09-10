Украина. Премьер лига10 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:51
Эпицентр планирует подписать экс-игрока Шахтера, выступавшего за Зарю
Игорь Кирюханцев ранее покинул луганскую команду в статусе свободного агента
Клуб УПЛ «Эпицентр» Каменец-Подольский планирует усилить состав еще одним свободным агентом.
Среди потенциальных новичков – Игорь Кирюханцев, который недавно покинул «Зорю» как свободный агент.
В ближайшее время команда Сергея Нагорняка официально подпишет контракт с опытным футболистом.
29-летний фланговый универсал в ближайшее время пройдет медосмотр в клубе из Хмельницкой области.
Недавно новичком «Эпицентра» стал 26-летний бразильский хавбек Джоване Монтанари.
