Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр планирует подписать экс-игрока Шахтера, выступавшего за Зарю
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:51
Эпицентр планирует подписать экс-игрока Шахтера, выступавшего за Зарю

Игорь Кирюханцев ранее покинул луганскую команду в статусе свободного агента

ФК Заря. Игорь Кирюханцев

Клуб УПЛ «Эпицентр» Каменец-Подольский планирует усилить состав еще одним свободным агентом.

Среди потенциальных новичков – Игорь Кирюханцев, который недавно покинул «Зорю» как свободный агент.

В ближайшее время команда Сергея Нагорняка официально подпишет контракт с опытным футболистом.

29-летний фланговый универсал в ближайшее время пройдет медосмотр в клубе из Хмельницкой области.

Недавно новичком «Эпицентра» стал 26-летний бразильский хавбек Джоване Монтанари.

Игорь Кирюханцев трансферы трансферы УПЛ Заря Луганск свободный агент Сергей Нагорняк
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
