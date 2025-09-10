4 поражения в 4 матчах. Нагорняк уверен: команда на правильном пути

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 21:08
Президент клуба «Эпицентр» Иван Черноног презентовал новичков клуба

ФК Эпицентр

Состоялась встреча руководства футбольного клуба «Эпицентр» с тренерским штабом и футболистами команды.

В дружеской и рабочей атмосфере обсудили насущные вопросы, а также торжественно поздравили новичков клуба – Джеоване де Соузу, Джона Себерио, Владислава Супрягу, Андрея Невруцу. По традиции команды президент клуба Иван Черноног подарил легионерам «Эпицентра» украинские вышитые рубашки.

Главный тренер ФК «Эпицентр» Сергей Нагорняк: «У нас непростой период, но я верю в наших ребят. И спасибо, что Вы поддерживаете, – во время встречи. У нас всё хорошо, кроме одного – результатов. Но мы на правильном пути. Ещё раз выражаю от нас всех огромную благодарность за помощь, поддержку и веру в команду. Вместе добьёмся успехов».

Президент ФК «Эпицентр» Иван Черноног: «Эти четыре поражения в первых матчах – прежде всего, это огромный опыт. Но самое главное, чтобы мы все из этих поражений сделали правильные выводы. Я верю в команду, в тренерский штаб и уверен, что вскоре придут и победы».

ФОТО. Президент клуба «Эпицентр» Иван Черноног представил новичков клуба

Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк презентация Владислав Супряга Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото
Николай Степанов Источник: ФК Эпицентр
