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  4. Копенгаген отказался выкупать арендованного у Шахтера футболиста
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 14:26 |
1230
1

Копенгаген отказался выкупать арендованного у Шахтера футболиста

Гиорги Гочолеишвили возвращается в украинский клуб

23 июня 2025, 14:26 |
1230
1
Копенгаген отказался выкупать арендованного у Шахтера футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Гочолеишвили (второй слева)

Датский «Копенгаген» решил не выкупать арендованного на сезон-2024/25 у «Шахтера» правого фулбека Гиорги Гочолеишвили.

24-летний футболист провел за «Копенгаген» 33 матча (1 гол, 4 ассиста) и помог выиграть команде чемпионат и Кубок Дании, но руководство клуба решило в новом сезоне сделать ставку на другого игрока.

В частности, «Копенгаген» близок к подписанию на правах аренды 19-летнего правого фулбека ПСЖ Йорама Зага, вследствие чего для Гочолеишвили просто не будет места в первой команде.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» ждет Гочолеишвили на сборах, которые «горняки» недавно начали под руководством новоиспеченного главного тренера Арды Турана в Словении.

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Гиорги Гочолеишвили Копенгаген Шахтер Донецк трансферы УПЛ аренда игрока трансферы
Алексей Сливченко Источник: Tipsbladet
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