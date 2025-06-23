Копенгаген отказался выкупать арендованного у Шахтера футболиста

Датский «Копенгаген» решил не выкупать арендованного на сезон-2024/25 у «Шахтера» правого фулбека Гиорги Гочолеишвили.

24-летний футболист провел за «Копенгаген» 33 матча (1 гол, 4 ассиста) и помог выиграть команде чемпионат и Кубок Дании, но руководство клуба решило в новом сезоне сделать ставку на другого игрока.

В частности, «Копенгаген» близок к подписанию на правах аренды 19-летнего правого фулбека ПСЖ Йорама Зага, вследствие чего для Гочолеишвили просто не будет места в первой команде.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» ждет Гочолеишвили на сборах, которые «горняки» недавно начали под руководством новоиспеченного главного тренера Арды Турана в Словении.