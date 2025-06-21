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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 13:22 | Обновлено 21 июня 2025, 13:23
572
0

Туран определился с составом Шахтера на сборах в Словении. Всего 31 игрок

Донецкий клуб будет готовиться к старту Лиги Европы в словенском городе Брдо

21 июня 2025, 13:22 | Обновлено 21 июня 2025, 13:23
572
0
Туран определился с составом Шахтера на сборах в Словении. Всего 31 игрок
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран выбрал 31 игрока, которые будут проходить с командой летние тренировочные сборы в словенском Брдо.

В этом городе в течение трех недель «горняки» будут готовиться к стартовым матчам Лиги Европы. В первом раунде квалификации донецкий клуб сыграет против «Ильвеса» Тампере (Финляндия).

Расписание контрольных поединков клуб опубликует немного позже.

Состав донецкого «Шахтера» на тренировочные сборы в Словении:

Вратари: Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Ростислав Баглай

Защитники: Диего Арройо, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Николай Огарков, Марьян Фарина

Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Кевин, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Педриньо, Невертон

Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Кауан Элиас

Стоит отметить, что возвращающийся из аренды Георгий Гочолеишвили, а также часть сборников присоединятся к команде в Словении уже во время тренировочных сборов.

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Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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