ОФИЦИАЛЬНО. Пошел к Пономареву. ЛНЗ переманил лидера другого клуба УПЛ
Роман Дидык стал игроком черкасского ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ официально объявил о переходе украинского защитника Романа Дидыка в расположение клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«⚡️Роман Дидык – новичок ЛНЗ⚡️», – лаконично говорится в сообщении.
Никакой официальной информации о сроках соглашения и финансовой стороне контракта Романа с «фиолетовыми» не сообщается. По данным Sport.ua, руководство черкасской команды заплатило Руху около одного миллиона евро.
Последней командой Романа Дидыка был львовский Рух. В составе «желто-черных» защитник провел 4 года и успел отличиться 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 90 поединках.
Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев переманил полузащитника Руха в ЛНЗ
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