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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 18:11 | Обновлено 26 июня 2025, 18:12
700
1

ОФИЦИАЛЬНО. Пошел к Пономареву. ЛНЗ переманил лидера другого клуба УПЛ

Роман Дидык стал игроком черкасского ЛНЗ

26 июня 2025, 18:11 | Обновлено 26 июня 2025, 18:12
700
1
ОФИЦИАЛЬНО. Пошел к Пономареву. ЛНЗ переманил лидера другого клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Дидык

Черкасский ЛНЗ официально объявил о переходе украинского защитника Романа Дидыка в расположение клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«⚡️Роман Дидык – новичок ЛНЗ⚡️», – лаконично говорится в сообщении.

Никакой официальной информации о сроках соглашения и финансовой стороне контракта Романа с «фиолетовыми» не сообщается. По данным Sport.ua, руководство черкасской команды заплатило Руху около одного миллиона евро.

Последней командой Романа Дидыка был львовский Рух. В составе «желто-черных» защитник провел 4 года и успел отличиться 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 90 поединках.

Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев переманил полузащитника Руха в ЛНЗ

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Роман Дидык Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Рух Львов трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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Andromed
ну це було очевидно ще після того як він покинув Рух
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