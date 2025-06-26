ОФИЦИАЛЬНО. Пошел к Пономареву. ЛНЗ переманил лидера другого клуба УПЛ

Черкасский ЛНЗ официально объявил о переходе украинского защитника Романа Дидыка в расположение клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«⚡️Роман Дидык – новичок ЛНЗ⚡️», – лаконично говорится в сообщении.

Никакой официальной информации о сроках соглашения и финансовой стороне контракта Романа с «фиолетовыми» не сообщается. По данным Sport.ua, руководство черкасской команды заплатило Руху около одного миллиона евро.

Последней командой Романа Дидыка был львовский Рух. В составе «желто-черных» защитник провел 4 года и успел отличиться 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 90 поединках.

Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев переманил полузащитника Руха в ЛНЗ