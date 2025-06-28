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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 15:05 |
726
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ЛНЗ и Металлиста перебрался в клуб из Казахстана

«Ордабасы» и Владислав Наумец договорились о сотрудничестве

28 июня 2025, 15:05 |
726
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ЛНЗ и Металлиста перебрался в клуб из Казахстана
ФК Ордабасы. Владислав Наумец

Бывший полузащитник черкасского ЛНЗ Владислав Наумец продолжит карьеру за пределами Украины – будет играть в чемпионате Казахстана.

26-летний футболист договорился о сотрудничестве с «Ордабасы», который занимает седьмое место в элитном дивизионе. О трансфере сообщила пресс-служба клуба.

«В этом сезоне желаем Владу покорять новые вызовы в нашем клубе. Добро пожаловать в семью», – обратился казахстанский коллектив к украинцу. Стоит отметить, что контракт футболиста с черкасским клубом истек в июне, после чего он получил статус свободного агента.

Наумец прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам. Полузащитник ранее играл в структуре киевского «Динамо», выступал за «Минай», «Черноморец», «Металлист», ЛНЗ. Полгода провел в чемпионате Греции.

В сезоне 2024/25 Наумец сыграл 16 матчей в чемпионате Украины и забил один гол.

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ЛНЗ Черкассы Металлист Харьков Черноморец Одесса чемпионат Казахстана по футболу Ордабасы Владислав Наумец трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Instagram
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