ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ЛНЗ и Металлиста перебрался в клуб из Казахстана

Бывший полузащитник черкасского ЛНЗ Владислав Наумец продолжит карьеру за пределами Украины – будет играть в чемпионате Казахстана.

26-летний футболист договорился о сотрудничестве с «Ордабасы», который занимает седьмое место в элитном дивизионе. О трансфере сообщила пресс-служба клуба.

«В этом сезоне желаем Владу покорять новые вызовы в нашем клубе. Добро пожаловать в семью», – обратился казахстанский коллектив к украинцу. Стоит отметить, что контракт футболиста с черкасским клубом истек в июне, после чего он получил статус свободного агента.

Наумец прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам. Полузащитник ранее играл в структуре киевского «Динамо», выступал за «Минай», «Черноморец», «Металлист», ЛНЗ. Полгода провел в чемпионате Греции.

В сезоне 2024/25 Наумец сыграл 16 матчей в чемпионате Украины и забил один гол.