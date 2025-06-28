ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ЛНЗ и Металлиста перебрался в клуб из Казахстана
«Ордабасы» и Владислав Наумец договорились о сотрудничестве
Бывший полузащитник черкасского ЛНЗ Владислав Наумец продолжит карьеру за пределами Украины – будет играть в чемпионате Казахстана.
26-летний футболист договорился о сотрудничестве с «Ордабасы», который занимает седьмое место в элитном дивизионе. О трансфере сообщила пресс-служба клуба.
«В этом сезоне желаем Владу покорять новые вызовы в нашем клубе. Добро пожаловать в семью», – обратился казахстанский коллектив к украинцу. Стоит отметить, что контракт футболиста с черкасским клубом истек в июне, после чего он получил статус свободного агента.
Наумец прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам. Полузащитник ранее играл в структуре киевского «Динамо», выступал за «Минай», «Черноморец», «Металлист», ЛНЗ. Полгода провел в чемпионате Греции.
В сезоне 2024/25 Наумец сыграл 16 матчей в чемпионате Украины и забил один гол.
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