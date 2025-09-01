ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом Ла Лиги контракт на 5 сезонов.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее «Жирона» официально отпустила Янхеля Эрреру.