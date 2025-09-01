Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Испания
01 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 01 сентября 2025, 15:54
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната

Владислав покинул киевское Динамо

ФК Жирона. Владислав Ванат

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом Ла Лиги контракт на 5 сезонов.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее «Жирона» официально отпустила Янхеля Эрреру.

Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Вус
Микола Захарченко
Удачі в новому клубі та Ла Лізі ! ✌️👊
Потрібно ще працювати і працювати . Владу видані великі аванси , потрібно їх підтвердити зрілою грою .
Ответить
+3
Dynamo1927
Супер!  Поздравляю Владислава  Ваната. Успеха в новом клубе!
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Вітання!!!
Ответить
+3
Умник
Удачи Влад.
Оченть поможет Жироне.
Наглого нападача у них нет.
Плюс он умный парень, дружит с головой.
Ответить
+2
sania
Владові успіхів і удачі в новому клубі. Впевнений все вийде.
Ответить
+1
Егор Коваленко
Удачи Владу!
Ответить
+1
Alex Moos
Довбик 7 лямів, Ванат 20  
Ответить
0
pricolist
Успіхів!
Ответить
0
DK2025
Влад удачи! Может хоть теперь Ребров будет чаще ставить в основу сборной
Ответить
0
Maks23
Прикольно с малышами...
Ответить
0
vh
Нарешті, вже почав хвилюватись 
Ответить
-1
Roman
Для Сегунды в самый раз, удачи Владислав !!
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Slunkoo
Odin sezon v la lige a vtoroj v la lige 2 sugunda...
Ответить
-2
OKs100
Качественное усиление для Сегунды в которой клуб будет с 90% вероятностью в следующем году. Надеюсь в контракте оговорено, что он может уйти, если клуб понизится в классе. Теперь ещё нужно поменять тренера, Мичел физрук, который ничего не добился в своей карьере.
Ответить
-4
