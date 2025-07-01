Украина. Премьер лига01 июля 2025, 12:28 | Обновлено 01 июля 2025, 12:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Колоса покинул клуб. Он вернется в Металлист 1925
Алексей Сидоров четыре месяца провел в аренде
01 июля 2025, 12:28 | Обновлено 01 июля 2025, 12:30
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24-летний нападающий Алексей Сидоров официально покинул расположение клуба «Колос» Ковалевка.
У форварда дошла до завершения аренда в клубе «Колос», поэтому Алексей вернулся в харьковский «Металлист 1925».
Весной 2025 года Сидоров присоединился к команде из Ковалевки, за которую отыграл всего девять матчей. На счету форварда два гола и ноль ассистов.
Напомним, что «Колос» также сообщил об уходе флангового защитника.
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