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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 12:28 | Обновлено 01 июля 2025, 12:30
321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Колоса покинул клуб. Он вернется в Металлист 1925

Алексей Сидоров четыре месяца провел в аренде

01 июля 2025, 12:28 | Обновлено 01 июля 2025, 12:30
321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Колоса покинул клуб. Он вернется в Металлист 1925
ФК Колос. Алексей Сидоров

24-летний нападающий Алексей Сидоров официально покинул расположение клуба «Колос» Ковалевка.

У форварда дошла до завершения аренда в клубе «Колос», поэтому Алексей вернулся в харьковский «Металлист 1925».

Весной 2025 года Сидоров присоединился к команде из Ковалевки, за которую отыграл всего девять матчей. На счету форварда два гола и ноль ассистов.

Напомним, что «Колос» также сообщил об уходе флангового защитника.

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Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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