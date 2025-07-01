ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Колоса покинул клуб. Он вернется в Металлист 1925

24-летний нападающий Алексей Сидоров официально покинул расположение клуба «Колос» Ковалевка.

У форварда дошла до завершения аренда в клубе «Колос», поэтому Алексей вернулся в харьковский «Металлист 1925».

Весной 2025 года Сидоров присоединился к команде из Ковалевки, за которую отыграл всего девять матчей. На счету форварда два гола и ноль ассистов.

Напомним, что «Колос» также сообщил об уходе флангового защитника.