ОФИЦИАЛЬНО. Бывший капитан ЛНЗ сменил клуб в УПЛ

Ровенский «Верес» официально голосовал о подписании контракта с украинским полузащитником Виталием Бойко. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

По официальной информации, Бойко перебрался в Ровно на правах свободного агента, подписав контракт с «волками» на два года – до лета 2027. О финансовых аспектах соглашения не сообщается.

«Приветствуем в команде», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и в последнее время считался игроком ротации.