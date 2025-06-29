ОФИЦИАЛЬНО. Бывший капитан ЛНЗ сменил клуб в УПЛ
Виталий Бойко стал игроком «Вереса» из Ровно
Ровенский «Верес» официально голосовал о подписании контракта с украинским полузащитником Виталием Бойко. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».
По официальной информации, Бойко перебрался в Ровно на правах свободного агента, подписав контракт с «волками» на два года – до лета 2027. О финансовых аспектах соглашения не сообщается.
«Приветствуем в команде», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.
В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и в последнее время считался игроком ротации.
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