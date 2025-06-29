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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший капитан ЛНЗ сменил клуб в УПЛ
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 14:47 |
816
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший капитан ЛНЗ сменил клуб в УПЛ

Виталий Бойко стал игроком «Вереса» из Ровно

29 июня 2025, 14:47 |
816
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший капитан ЛНЗ сменил клуб в УПЛ
НК Верес. Виталий Бойко

Ровенский «Верес» официально голосовал о подписании контракта с украинским полузащитником Виталием Бойко. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

По официальной информации, Бойко перебрался в Ровно на правах свободного агента, подписав контракт с «волками» на два года – до лета 2027. О финансовых аспектах соглашения не сообщается.

«Приветствуем в команде», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и в последнее время считался игроком ротации.

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Виталий Бойко Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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