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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Александрия объявила об уходе Шепелева
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 11:50 |
1258
1

ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Александрия объявила об уходе Шепелева

Полузащитник помог «горожанам» впервые в истории клуба завоевать серебро Премьер-лиги

01 июля 2025, 11:50 |
1258
1
ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Александрия объявила об уходе Шепелева
ФК Александрия. Владимир Шепелев

Серебряный призер Премьер-лиги – «Александрия» – объявила об уходе полузащитника Владимира Шепелева, который получил статус свободного агента. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

«Шепелев, у которого закончился контракт с клубом, покидает наши ряды. В составе «горожан» Владимир дебютировал 23 февраля 2025 года в матче «Александрия» – «Заря» (2:1).

В общем, в чемпионате отыграл 12 матчей, отличившись одним забитым голом. Еще один поединок провел в Кубке Украины. Спасибо Владимиру за сотрудничество. Желаем мирного неба и успехов в дальнейшей карьере», – сообщили в клубе.

По итогам сезона 2024/25 подопечные Руслана Ротаня впервые в своей истории завоевали серебряные награды элитного дивизиона. Шепелев перебрался в «Александрию» из киевского «Динамо» на правах свободного агента.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Владимир Шепелев свободный агент
Николай Титюк Источник: ФК Александрия
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