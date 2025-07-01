ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Александрия объявила об уходе Шепелева

Серебряный призер Премьер-лиги – «Александрия» – объявила об уходе полузащитника Владимира Шепелева, который получил статус свободного агента. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

«Шепелев, у которого закончился контракт с клубом, покидает наши ряды. В составе «горожан» Владимир дебютировал 23 февраля 2025 года в матче «Александрия» – «Заря» (2:1).

В общем, в чемпионате отыграл 12 матчей, отличившись одним забитым голом. Еще один поединок провел в Кубке Украины. Спасибо Владимиру за сотрудничество. Желаем мирного неба и успехов в дальнейшей карьере», – сообщили в клубе.

По итогам сезона 2024/25 подопечные Руслана Ротаня впервые в своей истории завоевали серебряные награды элитного дивизиона. Шепелев перебрался в «Александрию» из киевского «Динамо» на правах свободного агента.