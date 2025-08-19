Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 августа 2025, 18:21
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной

Батон Забергджа стал игроком «Металлиста 1925»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ФК Металлист 1925. Батон Забергджа

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании контракта с косовским нападающим албанского «Динамо Сити» Батоном Забергджа.

По информации СМИ, клуб УПЛ заплатил за 24-летнего футболиста вместе с Питером Итодо, который также перешел в «Металлист 1925» из «Динамо Сити», суммарно 2-2,5 миллиона евро.

Отмечается, что Батон подписал с харьковчанами контракт по схеме 3+1. В клубе он взял 72-й номер.

Забергджа является победителем Кубка Албании сезона 2024/2025 годов и бронзовым призером местного первенства. В июне 2025 года дебютировал за сборную Косово, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч против Армении.

В составе «Динамо Сити» Батон Забергджа провел 83 матча, в которых забил 23 гола и отдал 18 ассистов.

