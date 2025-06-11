ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно объявил об уходе капитана
Руслан Степанюк расторг контракт с «Вересом»
Форвард ровенского «Вереса» Руслан Степанюк покинул расположение клуба. Об этом сообщила клубная пресс-служба «волков».
«Народный клуб Верес благодарит Руслана Степанюка за исторический сезон! Мы не прощаемся, а говорим «до встречи», – говорится в сообщении.
По официальным данным, форвард обратился к руководству «волков» с просьбой о разрыве контракта. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.
В составе Вереса нападающий в прошлом сезоне сыграл 31 матч в чемпионате и Кубке Украины, в 24 из них выводил команду на поле с капитанской повязкой. Отличился 6 забитыми мячами и отдал 2 результативные передачи.
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