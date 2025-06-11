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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно объявил об уходе капитана
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 12:37 |
1863
3

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно объявил об уходе капитана

Руслан Степанюк расторг контракт с «Вересом»

11 июня 2025, 12:37 |
1863
3
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно объявил об уходе капитана
НК Верес. Руслан Степанюк

Форвард ровенского «Вереса» Руслан Степанюк покинул расположение клуба. Об этом сообщила клубная пресс-служба «волков».

«Народный клуб Верес благодарит Руслана Степанюка за исторический сезон! Мы не прощаемся, а говорим «до встречи», – говорится в сообщении.

По официальным данным, форвард обратился к руководству «волков» с просьбой о разрыве контракта. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.

В составе Вереса нападающий в прошлом сезоне сыграл 31 матч в чемпионате и Кубке Украины, в 24 из них выводил команду на поле с капитанской повязкой. Отличился 6 забитыми мячами и отдал 2 результативные передачи.

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расторжение контракта Руслан Степанюк Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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stasina
Куди тепер жінка тягне? 
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Keen Vision
Якщо ще й Гайдучик у Полісся йде, то хто гратиме у нападі?
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0
Gargantua81
действительно неожиданно.
трудно им будет без Степанюка
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0
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