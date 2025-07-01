ОФИЦИАЛЬНО. Даниэль Соса, покинув Кривбасс, стал игроком Актобе
Форвард-легионер из Нигера продолжит карьеру в Казахстане
Футбольный клуб «Актобе» официально объявил о подписании контракта с 26-летним нападающим Даниэлем Сосой.
Ранее Даниэль Соса выступал за украинский «Кривбасс», где за два сезона провел 47 матчей УПЛ и забил 5 голов.
В 2021–2022 годах он играл за белорусский клуб «Ислочь» (43 матча и 15 голов), став одним из ключевых игроков атаки.
На международной арене Соса представляет сборную Нигера. Дебютировав за национальную команду в 2021 году, он сыграл 24 матча и забил 8 голов.
«Актобе» после 15 сыгранных матчей набрал 29 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
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