Один из лидеров Кривбасса покинул Украину ради Казахстана

Один из лидеров «Кривбасса» двух последних сезонов нападающий Даниэль Соса, покинувший Украину после завершения прошлого чемпионата, продолжит карьеру в другом клубе.

Как стало известно Sport.ua, 26-летний ганский и нигерский футболист будет играть более чем в двух тысячах километрах от Кривого Рога – в казахстанском городе Актобе. Его новой командой стал одноименный клуб «Актобе», желавший получить выходца из Африки еще зимой.

Теперь он перешел в новую команду в качестве свободного агента, ведь контракт с «Кривбассом» у него приблизился к завершению.

В прошлом сезоне Соса отыграл в «Кривбассе» 29 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Шахтера» могут перейти в «Кривбасс».