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  4. Один из лидеров Кривбасса покинул Украину ради Казахстана
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 08:52 |
1434
0

Один из лидеров Кривбасса покинул Украину ради Казахстана

Легионер Даниэль Соса будет играть более чем за две тысячи километров от Кривого Рога

05 июня 2025, 08:52 |
1434
0
Один из лидеров Кривбасса покинул Украину ради Казахстана
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Один из лидеров «Кривбасса» двух последних сезонов нападающий Даниэль Соса, покинувший Украину после завершения прошлого чемпионата, продолжит карьеру в другом клубе.

Как стало известно Sport.ua, 26-летний ганский и нигерский футболист будет играть более чем в двух тысячах километрах от Кривого Рога – в казахстанском городе Актобе. Его новой командой стал одноименный клуб «Актобе», желавший получить выходца из Африки еще зимой.

Теперь он перешел в новую команду в качестве свободного агента, ведь контракт с «Кривбассом» у него приблизился к завершению.

В прошлом сезоне Соса отыграл в «Кривбассе» 29 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Шахтера» могут перейти в «Кривбасс».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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