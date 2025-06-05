Один из лидеров Кривбасса покинул Украину ради Казахстана
Легионер Даниэль Соса будет играть более чем за две тысячи километров от Кривого Рога
Один из лидеров «Кривбасса» двух последних сезонов нападающий Даниэль Соса, покинувший Украину после завершения прошлого чемпионата, продолжит карьеру в другом клубе.
Как стало известно Sport.ua, 26-летний ганский и нигерский футболист будет играть более чем в двух тысячах километрах от Кривого Рога – в казахстанском городе Актобе. Его новой командой стал одноименный клуб «Актобе», желавший получить выходца из Африки еще зимой.
Теперь он перешел в новую команду в качестве свободного агента, ведь контракт с «Кривбассом» у него приблизился к завершению.
В прошлом сезоне Соса отыграл в «Кривбассе» 29 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что четыре игрока «Шахтера» могут перейти в «Кривбасс».
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