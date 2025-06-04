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  4. Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 23:09 | Обновлено 04 июня 2025, 23:13
687
0

Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?

Все четверо футболист играли за одесский Черноморец в весенней части сезона

04 июня 2025, 23:09 | Обновлено 04 июня 2025, 23:13
687
0
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
ФК Кривбасс

В составе одесского «Черноморца» в сезоне 2024/25 выступал ряд футболистов, права на которых принадлежат донецкому «Шахтеру».

После завершения чемпионата, в соответствии с соглашением между клубами, все они должны вернуться в расположение «горняков». Учитывая тот факт, что по итогам сезона «Черноморец» покинул Премьер-лигу, в Одессе они не останутся. Дальнейшая судьба этих игроков будет зависеть от их способности проявить свои лучшие качества перед новым тренерским штабом во главе с турецким специалистом Ардой Тураном.

Однако, как стало известно Sport.ua, четверо экс-«моряков», принадлежащих донецкому клубу – Роман Савченко, Кирилл Сигеев, грузин Лука Лацабидзе и таджик Хусрав Тоииров – следующий сезон могут провести в другом клубе УПЛ. Эта четверка, как и еще один футболист, выступавший за «Черноморец» – Богдан Белошевский, – находятся в списке возможных новичков криворожского «Кривбасса».

Все эти игроки рассматриваются в «Кривбассе» как замена группе исполнителей, которые покидают клуб: Андрей Кищук, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Андрей Понедельник, Юрий Вакулко, Даниэль Соса и Егор Твердохлеб.

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Черноморец Одесса Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Савченко Кирилл Сигеев Лука Лацабидзе Хусрав Тоиров Богдан Билошевский Андрей Клищук Дмитрий Хомченовский Максим Лунев Андрей Понедельник Юрий Вакулко Даниэль Соса Егор Твердохлеб инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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