Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?

В составе одесского «Черноморца» в сезоне 2024/25 выступал ряд футболистов, права на которых принадлежат донецкому «Шахтеру».

После завершения чемпионата, в соответствии с соглашением между клубами, все они должны вернуться в расположение «горняков». Учитывая тот факт, что по итогам сезона «Черноморец» покинул Премьер-лигу, в Одессе они не останутся. Дальнейшая судьба этих игроков будет зависеть от их способности проявить свои лучшие качества перед новым тренерским штабом во главе с турецким специалистом Ардой Тураном.

Однако, как стало известно Sport.ua, четверо экс-«моряков», принадлежащих донецкому клубу – Роман Савченко, Кирилл Сигеев, грузин Лука Лацабидзе и таджик Хусрав Тоииров – следующий сезон могут провести в другом клубе УПЛ. Эта четверка, как и еще один футболист, выступавший за «Черноморец» – Богдан Белошевский, – находятся в списке возможных новичков криворожского «Кривбасса».

Все эти игроки рассматриваются в «Кривбассе» как замена группе исполнителей, которые покидают клуб: Андрей Кищук, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Андрей Понедельник, Юрий Вакулко, Даниэль Соса и Егор Твердохлеб.