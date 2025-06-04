РБ Лейпциг готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста Шахтера

Сегодня в СМИ появилась информация, растиражированная инсайдером Фабрицио Романо, о том, что интерес к вингеру «Шахтера» Кевину проявляет один из клубов, входящих в группу Red Bull.

По данным бразильской прессы, речь идет о немецком РБ «Лейпциг». Причем этот клуб уже дал понять «Шахтеру», что готов заплатить за Кевина 35 миллионов евро.

Также интерес к бразильцу проявляет «Наполи», но чемпион Италии в торгах с «Шахтером» и близко не подошел к сумме, которую готовы заплатить немцы.

В «Шахтере» не стремятся продавать Кевина, а потому установили на игрока очень высокий ценник – 50 миллионов евро.

Отмечается, что 10% от следующей продажи Кевина «Шахтер» будет обязан выплатить «Палмейрасу» – клубу, из которого в январе 2024-го за 12 миллионов «горняки» покупали вингера.

В сезоне-2024/25 Кевин сыграл 35 официальных матчей, отличившись в них 9 голами и 4 ассистами.