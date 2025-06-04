Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста Шахтера
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 18:29 | Обновлено 04 июня 2025, 18:32
1147
5

РБ Лейпциг готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста Шахтера

«Горняки» хотят получить за Кевина значительно больше

04 июня 2025, 18:29 | Обновлено 04 июня 2025, 18:32
1147
5
РБ Лейпциг готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста Шахтера
shakhtar.com. Кевин

Сегодня в СМИ появилась информация, растиражированная инсайдером Фабрицио Романо, о том, что интерес к вингеру «Шахтера» Кевину проявляет один из клубов, входящих в группу Red Bull.

По данным бразильской прессы, речь идет о немецком РБ «Лейпциг». Причем этот клуб уже дал понять «Шахтеру», что готов заплатить за Кевина 35 миллионов евро.

Также интерес к бразильцу проявляет «Наполи», но чемпион Италии в торгах с «Шахтером» и близко не подошел к сумме, которую готовы заплатить немцы.

В «Шахтере» не стремятся продавать Кевина, а потому установили на игрока очень высокий ценник – 50 миллионов евро.

Отмечается, что 10% от следующей продажи Кевина «Шахтер» будет обязан выплатить «Палмейрасу» – клубу, из которого в январе 2024-го за 12 миллионов «горняки» покупали вингера.

В сезоне-2024/25 Кевин сыграл 35 официальных матчей, отличившись в них 9 голами и 4 ассистами.

По теме:
Коритиба готова дать шанс Жану Педросо, если Карпаты его не выкупят
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
Повлияет на Забарного. Борнмут готовится продать защитника в Ливерпуль
Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк РБ Лейпциг трансферы трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Теннис | 03 июня 2025, 22:01 1
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос

3 июня Элина уступила Иге в двух сетах и покинула грунтовой мейджор в Париже

Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Футбол | 04 июня 2025, 02:45 9
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины

Клубам нужно готовиться к еврокубкам

Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Футбол | 04.06.2025, 00:16
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного
Футбол | 04.06.2025, 11:25
Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного
Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного
Остался один вариант. Молодой тренер отказался перейти в Интер
Футбол | 04.06.2025, 17:12
Остался один вариант. Молодой тренер отказался перейти в Интер
Остался один вариант. Молодой тренер отказался перейти в Интер
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Єдиний нормальний гравець в Шахтарі.
Ответить
0
Andromed
насправді це дуже хороша сума, якщо ще трохи поторгуватися то можна продавати
Ответить
0
❤️Серце ⚒️Віталі в лапках Мурлики😸
Круто! Кевін навіть 🤜🇩🇪Баварію нагинав, і ось в Лейпцизі ним захопились! Давайте полтиник💰 і він ваш! 😊
Ответить
-1
Харьковский Характер
А дырявыми брёвнами никто не интересуецца
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
02.06.2025, 23:29 3
Футбол
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
03.06.2025, 09:12
Бокс
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
04.06.2025, 01:34
Бокс
Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории
Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории
02.06.2025, 22:35 6
Футбол
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
03.06.2025, 11:30 2
Бокс
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
03.06.2025, 10:45 3
Футбол
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
03.06.2025, 15:05
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 12:30 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем