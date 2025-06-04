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  4. Шахтер требует 50 млн евро за трансфер одного из своих лучших футболистов
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 10:19 |
1854
7

Шахтер требует 50 млн евро за трансфер одного из своих лучших футболистов

В услугах Кевина заинтересованы клубы, которые входят в группу Red Bull

04 июня 2025, 10:19 |
1854
7
Шахтер требует 50 млн евро за трансфер одного из своих лучших футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Левый вингер донецкого «Шахтера» Кевин может покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 22-летнего бразильца заинтересованы клубы, которые входят в группу Red Bull (самые известные – немецкий РБ Лейпциг и австрийский РБ Зальцбург).

Донецкий клуб не горит желанием расставаться с футболистом и требует за него 50 млн евро. Стоит отметить, что вингер был признан лучшим игроком «Шахтера» по итогам апреля.

Кевин перебрался в Украину в январе прошлого года из бразильского «Палмейраса» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне легионер провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.

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Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) Фабрицио Романо РБ Лейпциг РБ Зальцбург трансферы
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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Fitness.sports
Судаков заглох, попытка #2.  Но в ЛЕ другие расценки
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+1
avk2307
пиарщики шахтаря включились ...
 не продают только Коноплю, т.к. он не  продлил контракт.
Скоро Хусрав Тоиров за 20 будет кому то интересен и Став Лемкин 
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+1
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FunnyCat_____
Это тот которого с лавки Палмейраса купили за 15 миллионов?
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0
SosokDayany
Два мішка картошки ,бідон горілки і забирайте його . 
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0
AK.228
Он того стоит 
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-1
easterly
На фоні продажу Забарного, у кротів жаба штангу тягає . За ноунейма мало просять - шо там ті 50, вже сотку, як за мурзіка
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-3
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