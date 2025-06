Шахтер требует 50 млн евро за трансфер одного из своих лучших футболистов

Левый вингер донецкого «Шахтера» Кевин может покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 22-летнего бразильца заинтересованы клубы, которые входят в группу Red Bull (самые известные – немецкий РБ Лейпциг и австрийский РБ Зальцбург).

Донецкий клуб не горит желанием расставаться с футболистом и требует за него 50 млн евро. Стоит отметить, что вингер был признан лучшим игроком «Шахтера» по итогам апреля.

Кевин перебрался в Украину в январе прошлого года из бразильского «Палмейраса» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне легионер провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.

