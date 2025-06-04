Шахтер требует 50 млн евро за трансфер одного из своих лучших футболистов
В услугах Кевина заинтересованы клубы, которые входят в группу Red Bull
Левый вингер донецкого «Шахтера» Кевин может покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
В услугах 22-летнего бразильца заинтересованы клубы, которые входят в группу Red Bull (самые известные – немецкий РБ Лейпциг и австрийский РБ Зальцбург).
Донецкий клуб не горит желанием расставаться с футболистом и требует за него 50 млн евро. Стоит отметить, что вингер был признан лучшим игроком «Шахтера» по итогам апреля.
Кевин перебрался в Украину в январе прошлого года из бразильского «Палмейраса» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне легионер провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.
🚨🇧🇷 Shakhtar Donetsk winger Kevin, high on Red Bull group shortlist as he’s an option for this summer window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025
Shakhtar have no intentions to sell Kevin as they request at least €50m. pic.twitter.com/JC9tmE330j
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