ФОТО. Бразилец Кевин получил награду лучшему игроку апреля в Шахтере

Полузащитник Кевин получил из рук наставника Марино Пушича приз лучшему игроку «Шахтера» в апреле 2025 года.

Кевин признан лучшим по итогам опроса болельщиков. За бразильского вингера проголосовало абсолютное большинство респондентов – 6555 болельщиков (76,5%).

Далее в рейтинге расположились полузащитники Артем Бондаренко (868), Марлон Гомес (809) и нападающий Лассина Траоре (333).

Кевин второй раз подряд получил награду лучшего игрока месяца. В апреле бразилец принял участие во всех 7 матчах «Шахтера» (5 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины) и забил 5 мячей.

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ФОТО. Кевин получил награду лучшему игроку месяца в Шахтере