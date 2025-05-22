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  4. ФОТО. Бразилец Кевин получил награду лучшему игроку апреля в Шахтере
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 21:17 | Обновлено 22 мая 2025, 21:59
134
0

ФОТО. Бразилец Кевин получил награду лучшему игроку апреля в Шахтере

Полузащитнику приз вручил наставник горняков Марино Пушич

22 мая 2025, 21:17 | Обновлено 22 мая 2025, 21:59
134
0
ФОТО. Бразилец Кевин получил награду лучшему игроку апреля в Шахтере
ФК Шахтер. Кевин

Полузащитник Кевин получил из рук наставника Марино Пушича приз лучшему игроку «Шахтера» в апреле 2025 года.

Кевин признан лучшим по итогам опроса болельщиков. За бразильского вингера проголосовало абсолютное большинство респондентов – 6555 болельщиков (76,5%).

Далее в рейтинге расположились полузащитники Артем Бондаренко (868), Марлон Гомес (809) и нападающий Лассина Траоре (333).

Кевин второй раз подряд получил награду лучшего игрока месяца. В апреле бразилец принял участие во всех 7 матчах «Шахтера» (5 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины) и забил 5 мячей.

ФОТО. Кевин получил награду лучшему игроку месяца в Шахтере

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Шахтер Донецк лучший игрок Кевин (Шахтер) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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