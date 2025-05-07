В Шахтере назвали лучшего игрока апреля по версии болельщиков
Бразилец Кевин в клубном опросе опередил партнеров по команде
Полузащитник Кевин стал лучшим игроком «Шахтера» в апреле 2025 года по итогам опроса, проводенного на официальных страницах клуба в соцсетях.
За бразильского вингера проголосовало абсолютное большинство респондентов – 6555 болельщиков (76,5%).
Далее в рейтинге расположились полузащитники Артем Бондаренко (868 голосов), Марлон Гомес (809) и нападающий Лассина Траоре (333). Всего участниками опроса стали 8565 пользователей.
Кевин второй раз подряд получает награду лучшего игрока месяца. В апреле бразилец принял участие во всех 7 матчах «Шахтера» (5 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины), где забил 5 мячей.
На счету полузащитника – голы в играх чемпионата с Вересом, Кривбассом, Колосом и Динамо, а также победный удар в экстратайме кубкового четвертьфинала с Александрией.
Кевин назван лучшим игроком Шахтера в апреле по версии болельщиков
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