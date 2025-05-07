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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 20:23 | Обновлено 07 мая 2025, 21:32
290
1

В Шахтере назвали лучшего игрока апреля по версии болельщиков

Бразилец Кевин в клубном опросе опередил партнеров по команде

07 мая 2025, 20:23 | Обновлено 07 мая 2025, 21:32
290
1
В Шахтере назвали лучшего игрока апреля по версии болельщиков
ФК Шахтер. Кевин

Полузащитник Кевин стал лучшим игроком «Шахтера» в апреле 2025 года по итогам опроса, проводенного на официальных страницах клуба в соцсетях.

За бразильского вингера проголосовало абсолютное большинство респондентов – 6555 болельщиков (76,5%).

Далее в рейтинге расположились полузащитники Артем Бондаренко (868 голосов), Марлон Гомес (809) и нападающий Лассина Траоре (333). Всего участниками опроса стали 8565 пользователей.

Кевин второй раз подряд получает награду лучшего игрока месяца. В апреле бразилец принял участие во всех 7 матчах «Шахтера» (5 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины), где забил 5 мячей.

На счету полузащитника – голы в играх чемпионата с Вересом, Кривбассом, Колосом и Динамо, а также победный удар в экстратайме кубкового четвертьфинала с Александрией.

Кевин назван лучшим игроком Шахтера в апреле по версии болельщиков

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига лучший игрок Кевин (Шахтер) Артем Бондаренко Марлон Гомес Лассина Траоре
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Boodya
А де ж...?
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