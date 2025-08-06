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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подтвердила трансфер игрока киевского Динамо
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 10:42 |
2565
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подтвердила трансфер игрока киевского Динамо

Давид Белый продолжит карьеру в составе серебряного призера Украинской Премьер-лиги

06 августа 2025, 10:42 |
2565
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подтвердила трансфер игрока киевского Динамо
ФК Александрия. Давид Белый

Футбольный клуб «Александрия» – серебряный призер Украинской Премьер-лиги – оформил трансфер полузащитника киевского «Динамо» Давида Белого. Ранее «бело-синие» сообщили о переходе игрока, а теперь эту информацию подтвердила и пресс-служба «горожан».

«Давид Белый – игрок ФК «Александрия»!

Футбольный клуб «Александрия» достиг соглашения с киевским «Динамо» о полноценном трансфере центрального полузащитника Давида Белого. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до 31 мая 2028 года.

Давид родился 8 июня 2006 года в городе Синельниково, Днепропетровской области. Является воспитанником днепровского футбола. С 17 лет выступал за молодежные составы киевского «Динамо»: U-17 и U-19. Также играл за молодежный состав луганской «Зари» U-19. Был игроком молодежной сборной Украины U-17.

Поздравляем Давида в нашем клубе и желаем успехов», – сообщили в клубе.

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Динамо Киев Александрия Давид Белый трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Александрия
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