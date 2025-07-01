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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 20:03 |
612
0

ОФИЦИАЛЬНО: Эпицентр попрощался с тремя футболистами

Максим Процив, Александр Жмуйда и Никита Полюлях покидают команду Сергея Нагорняка

01 июля 2025, 20:03 |
612
0
ОФИЦИАЛЬНО: Эпицентр попрощался с тремя футболистами
ФК Эпицентр. Никита Полюлях

«Эпицентр» готовится к дебютному сезону в элитном дивизионе украинского футбола. В команде проходят кадровые изменения.

Команду покинули три футболиста. Максим Процив, Александр Жмуйда и Никита Полюлях будут искать другие клубы для продолжения карьеры.

Максим Процив присоединился к «Эпицентру» летом 2024 года. Сыграл за команду двадцать матчей. Забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Александр Жмуйда выступал за «Эпицентр» с августа 2022 года. В прошлом сезоне провел 5 матчей. Результативными действиями не отметился.

Никита Полюлях пришел в «Эпицентр» из ЛНЗ в июле 2023 года. В сезоне 2024/25 сыграл 18 матчей. Голов не забивал, ассистов не делал.

«Благодарим футболистов за плодотворное сотрудничество и самоотдачу на футбольном поле. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба «Эпицентра».

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» презентовал нового игрока.

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Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
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