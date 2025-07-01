ОФИЦИАЛЬНО: Эпицентр попрощался с тремя футболистами

«Эпицентр» готовится к дебютному сезону в элитном дивизионе украинского футбола. В команде проходят кадровые изменения.

Команду покинули три футболиста. Максим Процив, Александр Жмуйда и Никита Полюлях будут искать другие клубы для продолжения карьеры.

Максим Процив присоединился к «Эпицентру» летом 2024 года. Сыграл за команду двадцать матчей. Забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Александр Жмуйда выступал за «Эпицентр» с августа 2022 года. В прошлом сезоне провел 5 матчей. Результативными действиями не отметился.

Никита Полюлях пришел в «Эпицентр» из ЛНЗ в июле 2023 года. В сезоне 2024/25 сыграл 18 матчей. Голов не забивал, ассистов не делал.

«Благодарим футболистов за плодотворное сотрудничество и самоотдачу на футбольном поле. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба «Эпицентра».

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» презентовал нового игрока.