Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты распрощались с ключевым полузащитником
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 22:59 | Обновлено 01 июля 2025, 23:12
785
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты распрощались с ключевым полузащитником

Евгений Пидлепенец в минувшем сезоне провел 26 матчей за львовский клуб

01 июля 2025, 22:59 | Обновлено 01 июля 2025, 23:12
785
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты распрощались с ключевым полузащитником
ФК Карпаты. Евгений Подлепенец

Футбольный клуб Карпаты и хавбек Евгений Подлепенец прекратили действие контракта по обоюдному согласию сторон.

Полузащитник в прошлом сезоне провел 26 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Всего за два года в составе «львов» Евгений Подлепенец сыграл 49 матчей, забил 8 мячей и оформил 9 ассистов.

Футбольный клуб Карпаты поблагодарил Евгения за значительный вклад в развитие клуба, в частности, за выход команды в УПЛ и выступления в зелено-белой футболке в дивизионе сильнейших, а также пожелал дальнейших успехов в игровой карьере.

По теме:
К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины
Два варианта в Европе. Шепелев сообщил, из каких стран получил предложения
Новичок Карпат: «Нас ждет тяжелый старт – матчи с Полесьем и Шахтером»
Карпаты Львов Евгений Подлепенец расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира покинула Уимблдон-2025
Теннис | 01 июля 2025, 17:50 7
Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира покинула Уимблдон-2025
Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира покинула Уимблдон-2025

Чжэн Циньвень в первом же раунде слэма уступила Катерине Синяковой

Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Бокс | 01 июля 2025, 09:32 0
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»

Британец считает Александра фаворитом противостояния

Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01.07.2025, 08:18
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Футбол | 01.07.2025, 07:32
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
ВИДЕО. И это снова он! Реал открыл счет в матче с Ювентусом
Футбол | 01.07.2025, 23:22
ВИДЕО. И это снова он! Реал открыл счет в матче с Ювентусом
ВИДЕО. И это снова он! Реал открыл счет в матче с Ювентусом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
01.07.2025, 07:10 2
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
30.06.2025, 17:10 5
Футбол
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 2
Футбол
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем