ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты распрощались с ключевым полузащитником

Футбольный клуб Карпаты и хавбек Евгений Подлепенец прекратили действие контракта по обоюдному согласию сторон.

Полузащитник в прошлом сезоне провел 26 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Всего за два года в составе «львов» Евгений Подлепенец сыграл 49 матчей, забил 8 мячей и оформил 9 ассистов.

Футбольный клуб Карпаты поблагодарил Евгения за значительный вклад в развитие клуба, в частности, за выход команды в УПЛ и выступления в зелено-белой футболке в дивизионе сильнейших, а также пожелал дальнейших успехов в игровой карьере.