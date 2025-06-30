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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 15:14 | Обновлено 30 июня 2025, 15:18
785
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом из Израиля

Арда Бар оказался не нужен ЛНЗ

30 июня 2025, 15:14 | Обновлено 30 июня 2025, 15:18
785
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом из Израиля
ФК ЛНЗ. Арда Бар

Украинский клуб ЛНЗ официально сообщил о расторжении сотрудничества с 25-летним полузащитником Арда Барда.

Срок контракта футболиста с клубом был действителен до конца сезона 2025/26, однако ЛНЗ решил прекратить сотрудничество с игроком досрочно.

«Спасибо ему за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!», – написала клубная пресс-служба.

Бар перешел в украинский коллектив зимой 2024 года. На счету полузащитника 17 матчей, один гол и один ассист.

Последние полгода Арда провел в аренде в родном «Маккаби» Петах-Тиква, сыграв девять поединков.

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Андрей Витренко Источник: ФК ЛНЗ
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