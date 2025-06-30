ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом из Израиля

Украинский клуб ЛНЗ официально сообщил о расторжении сотрудничества с 25-летним полузащитником Арда Барда.

Срок контракта футболиста с клубом был действителен до конца сезона 2025/26, однако ЛНЗ решил прекратить сотрудничество с игроком досрочно.

«Спасибо ему за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!», – написала клубная пресс-служба.

Бар перешел в украинский коллектив зимой 2024 года. На счету полузащитника 17 матчей, один гол и один ассист.

Последние полгода Арда провел в аренде в родном «Маккаби» Петах-Тиква, сыграв девять поединков.