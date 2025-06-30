Разорвут контракт. Игрок Буковины не хочет возвращаться в команду

Второй этап подготовки к новому сезону черновицкая команда проведет на Закарпатье.

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты перволиговой «Буковины» отправились на сборы в село Поляна, что возле Свалявы, где проведут 5 спаррингов.

В составе делегации отсутствует опорный полузащитник 31-летний Александр Васильев, который, несмотря на действующий до 30 июня 2026 года контракт, не хочет возвращаться в Черновцы.

По имеющейся информации, сейчас решается вопрос о расторжении соглашения о сотрудничестве с этим футболистом.

Между тем опытный вратарь Герман Пеньков из ЛНЗ стал уже третьим «летним» новичком «Буковины».

Первого июля черновицкая команда собирается узаконить отношения с бывшими игроками «Оболони» – Данилом Карасем, Петром Стасюком, Вадимом Витенчуком и Виталием Грушей, у которых 30 июня заканчиваются контракты с «пивоварами».