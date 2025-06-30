Разорвут контракт. Игрок Буковины не хочет возвращаться в команду
Команда Шищенко начала вторые сборы
Второй этап подготовки к новому сезону черновицкая команда проведет на Закарпатье.
Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты перволиговой «Буковины» отправились на сборы в село Поляна, что возле Свалявы, где проведут 5 спаррингов.
В составе делегации отсутствует опорный полузащитник 31-летний Александр Васильев, который, несмотря на действующий до 30 июня 2026 года контракт, не хочет возвращаться в Черновцы.
По имеющейся информации, сейчас решается вопрос о расторжении соглашения о сотрудничестве с этим футболистом.
Между тем опытный вратарь Герман Пеньков из ЛНЗ стал уже третьим «летним» новичком «Буковины».
Первого июля черновицкая команда собирается узаконить отношения с бывшими игроками «Оболони» – Данилом Карасем, Петром Стасюком, Вадимом Витенчуком и Виталием Грушей, у которых 30 июня заканчиваются контракты с «пивоварами».
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