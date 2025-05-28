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  4. Аренда закончилась. Молодой хавбек возвращается из Черноморца в Шахтер
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 01:45 | Обновлено 28 мая 2025, 02:32
73
0

Аренда закончилась. Молодой хавбек возвращается из Черноморца в Шахтер

Полузащитник Кирилл Сигеев провел 14 матчей за одесский клуб

28 мая 2025, 01:45 | Обновлено 28 мая 2025, 02:32
73
0
Аренда закончилась. Молодой хавбек возвращается из Черноморца в Шахтер
ФК Черноморец. Кирилл Сигеев

Полузащитник Кирилл Сигеев завершил выступления за одесский Черноморец по арендному соглашению и возвращается в расположение донецкого Шахтера.

Пока будущее игрока остается неопределенным – еще не принято решение о том, где 22-летний хавбек продолжит карьеру.

Напомним, Сигеев присоединился к Черноморцу на правах аренды в августе 2024 года.

За сезон Кирилл провел 14 матчей в чемпионате Украины, не отличившись результативными действиями.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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