Аренда закончилась. Молодой хавбек возвращается из Черноморца в Шахтер

Полузащитник Кирилл Сигеев завершил выступления за одесский Черноморец по арендному соглашению и возвращается в расположение донецкого Шахтера.

Пока будущее игрока остается неопределенным – еще не принято решение о том, где 22-летний хавбек продолжит карьеру.

Напомним, Сигеев присоединился к Черноморцу на правах аренды в августе 2024 года.

За сезон Кирилл провел 14 матчей в чемпионате Украины, не отличившись результативными действиями.