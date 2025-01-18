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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал защитника и продлил аренду игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 14:19 |
388
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал защитника и продлил аренду игрока Шахтера

Клуб объявил о подписании Кратова и Сигеева

18 января 2025, 14:19 |
388
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал защитника и продлил аренду игрока Шахтера
ФК Черноморец. Кирилл Сигеев

Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о подписании контракта с центральными защитником Магомедом Кратовым, который получил контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

20-летний игрок, который ранее выступал за киевский «Локомотив», успел проявить себя во время тренировок и получил возможность поехать с командой на сбор.

Кроме того, одесский клуб продлил до конца сезона аренду полузащитника «Шахтера» Кирилла Сигеева.

В первой части сезона 20-летний игрок провел 8 матчей.

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Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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