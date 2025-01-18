Украина. Премьер лига18 января 2025, 14:19 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал защитника и продлил аренду игрока Шахтера
Клуб объявил о подписании Кратова и Сигеева
18 января 2025, 14:19 |
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Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о подписании контракта с центральными защитником Магомедом Кратовым, который получил контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.
20-летний игрок, который ранее выступал за киевский «Локомотив», успел проявить себя во время тренировок и получил возможность поехать с командой на сбор.
Кроме того, одесский клуб продлил до конца сезона аренду полузащитника «Шахтера» Кирилла Сигеева.
В первой части сезона 20-летний игрок провел 8 матчей.
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