ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал защитника и продлил аренду игрока Шахтера

Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о подписании контракта с центральными защитником Магомедом Кратовым, который получил контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

20-летний игрок, который ранее выступал за киевский «Локомотив», успел проявить себя во время тренировок и получил возможность поехать с командой на сбор.

Кроме того, одесский клуб продлил до конца сезона аренду полузащитника «Шахтера» Кирилла Сигеева.

В первой части сезона 20-летний игрок провел 8 матчей.