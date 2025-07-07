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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 19:47 | Обновлено 07 июля 2025, 20:09
778
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал игрока в зарубежный чемпионат

Романчук будет играть в Румынии

07 июля 2025, 19:47 | Обновлено 07 июля 2025, 20:09
778
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал игрока в зарубежный чемпионат
ФК Кривбасс. Александр Романчук

Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте объявил о продаже защитника Александра Романчука в румынскую команду Университатя (Крайова).

Сообщается, что это полноценный трансфер, а украинский клуб сумму не называет, однако контракт центрального защитника с Кривбассом действовал еще два года.

25-летний Романчук в прошлом сезоне провел 30 матчей и забил 1 гол.

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Кривбасс Кривой Рог Александр Романчук (1999) Университатя Крайова трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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