ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал игрока в зарубежный чемпионат

Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте объявил о продаже защитника Александра Романчука в румынскую команду Университатя (Крайова).

Сообщается, что это полноценный трансфер, а украинский клуб сумму не называет, однако контракт центрального защитника с Кривбассом действовал еще два года.

25-летний Романчук в прошлом сезоне провел 30 матчей и забил 1 гол.