Украина. Премьер лига07 июля 2025, 19:47 | Обновлено 07 июля 2025, 20:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал игрока в зарубежный чемпионат
Романчук будет играть в Румынии
07 июля 2025, 19:47 | Обновлено 07 июля 2025, 20:09
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Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте объявил о продаже защитника Александра Романчука в румынскую команду Университатя (Крайова).
Сообщается, что это полноценный трансфер, а украинский клуб сумму не называет, однако контракт центрального защитника с Кривбассом действовал еще два года.
25-летний Романчук в прошлом сезоне провел 30 матчей и забил 1 гол.
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