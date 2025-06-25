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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 18:11 | Обновлено 25 июня 2025, 18:16
330
0

ОФИЦИАЛЬНО. Снова вместе. Пономарев забрал экс-игрока Руха в ЛНЗ

Артур Рябов стал игроком «фиолетовых»

25 июня 2025, 18:11 | Обновлено 25 июня 2025, 18:16
330
0
ОФИЦИАЛЬНО. Снова вместе. Пономарев забрал экс-игрока Руха в ЛНЗ
ФК Рух. Артур Рябов

Черкасский ЛНЗ официально подписал украинского полузащитника Артура Рябова, который на днях расторг контракт со львовским «Рухом». Об этом пишет пресс-служба «фиолетовых».

«ФК ЛНЗ усилился 24-летним львовским полузащитником 🤝», – лаконично говорится в сообщении.

Последним клубом Артура Рябова был львовский «Рух». К расположению «желто-черных» полузащитник присоединился к «желто-черным» в январе 2025 года, проведя 13 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал воспитанника киевского «Динамо», последним клубом которого был криворожский Кривбасс.

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Артур Рябов ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Рух Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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