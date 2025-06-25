ОФИЦИАЛЬНО. Снова вместе. Пономарев забрал экс-игрока Руха в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ официально подписал украинского полузащитника Артура Рябова, который на днях расторг контракт со львовским «Рухом». Об этом пишет пресс-служба «фиолетовых».

«ФК ЛНЗ усилился 24-летним львовским полузащитником 🤝», – лаконично говорится в сообщении.

Последним клубом Артура Рябова был львовский «Рух». К расположению «желто-черных» полузащитник присоединился к «желто-черным» в январе 2025 года, проведя 13 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал воспитанника киевского «Динамо», последним клубом которого был криворожский Кривбасс.