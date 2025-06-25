ОФИЦИАЛЬНО. Снова вместе. Пономарев забрал экс-игрока Руха в ЛНЗ

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Артур Рябов стал игроком «фиолетовых»
Черкасский ЛНЗ официально подписал украинского полузащитника Артура Рябова, который на днях расторг контракт со львовским «Рухом». Об этом пишет пресс-служба «фиолетовых».
«ФК ЛНЗ усилился 24-летним львовским полузащитником 🤝», – лаконично говорится в сообщении.
Последним клубом Артура Рябова был львовский «Рух». К расположению «желто-черных» полузащитник присоединился к «желто-черным» в январе 2025 года, проведя 13 матчей и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал воспитанника киевского «Динамо», последним клубом которого был криворожский Кривбасс.
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