Украина. Премьер лига07 августа 2025, 16:50 | Обновлено 07 августа 2025, 17:09
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отправил 6 игроков в аренду
Клуб отдал футболистов в команды УПЛ, Первой и Второй лиги
Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о шести игроках, которые отправились в аренды. При этом некоторые уже успели сыграть за свои новые команды.
Защитник Евгений Пасич до конца этого года будет выступать за киевскую Оболонь, полузащитник Денис Нагнойный – до конца сезона за Кудровку, вратарь Максим Коваленко и нападающий юношеской команды Даниил Пилипчук – за перволиговый Пробой.
А Александр Смитюх и Даниил Костыря – за второлиговый Локомотив.
Харьковчане открыли новый сезон УПЛ ничьей 0:0 с Оболонью.
