Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отправил 6 игроков в аренду
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 16:50 | Обновлено 07 августа 2025, 17:09
1033
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отправил 6 игроков в аренду

Клуб отдал футболистов в команды УПЛ, Первой и Второй лиги

07 августа 2025, 16:50 | Обновлено 07 августа 2025, 17:09
1033
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отправил 6 игроков в аренду
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о шести игроках, которые отправились в аренды. При этом некоторые уже успели сыграть за свои новые команды.

Защитник Евгений Пасич до конца этого года будет выступать за киевскую Оболонь, полузащитник Денис Нагнойный – до конца сезона за Кудровку, вратарь Максим Коваленко и нападающий юношеской команды Даниил Пилипчук – за перволиговый Пробой.

А Александр Смитюх и Даниил Костыря – за второлиговый Локомотив.

Харьковчане открыли новый сезон УПЛ ничьей 0:0 с Оболонью.

По теме:
85 миллионов евро. Манчестер Юнайтед достиг соглашения по топ-трансферу
Бывший призер УПЛ поможет в Кубке Украины любителям из Кировоградщины
ПСЖ подпишет вратаря более чем за 40 млн евро. Соглашение достигнуто
Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Кудровка Оболонь Киев Пробой Городенка Локомотив Киев Евгений Пасич Денис Нагнойный Максим Коваленко
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 07 августа 2025, 10:30 11
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Венгерский барьер для «волков»

«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
Футбол | 06 августа 2025, 18:45 3
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса

Киевляне проиграли первый матч 0:1

Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Бокс | 07.08.2025, 00:01
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Викинг – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 07.08.2025, 15:16
Викинг – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Викинг – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 7
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 412
Футбол
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 141
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем