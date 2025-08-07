ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отправил 6 игроков в аренду

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о шести игроках, которые отправились в аренды. При этом некоторые уже успели сыграть за свои новые команды.

Защитник Евгений Пасич до конца этого года будет выступать за киевскую Оболонь, полузащитник Денис Нагнойный – до конца сезона за Кудровку, вратарь Максим Коваленко и нападающий юношеской команды Даниил Пилипчук – за перволиговый Пробой.

А Александр Смитюх и Даниил Костыря – за второлиговый Локомотив.

Харьковчане открыли новый сезон УПЛ ничьей 0:0 с Оболонью.