ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили звездного бразильца у Атлетико Минейро

Львовские «Карпаты» официально объявили о полноценном выкупе контракта бразильского полузащитника Бруниньо. Об этом пишет пресс-служба «львов».

По официальной информации, «Карпаты» с согласия Бруниньо воспользовался правом выкупа трансферных прав на 25-летнего футболиста, предусмотренным заключенным ранее соглашением с «Атлетико Минейро».

В прошлом сезоне бразилец провел за «Карпаты» 24 поединка, забил восемь голов и оформил два ассиста. Четыре раза в течение сезона болельщики выбирали Бруниньо «Левом луны».

Ранее сообщалось, что Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба