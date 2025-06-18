ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили звездного бразильца у Атлетико Минейро
Бруниньо стал полноценным футболистом львовского клуба
Львовские «Карпаты» официально объявили о полноценном выкупе контракта бразильского полузащитника Бруниньо. Об этом пишет пресс-служба «львов».
По официальной информации, «Карпаты» с согласия Бруниньо воспользовался правом выкупа трансферных прав на 25-летнего футболиста, предусмотренным заключенным ранее соглашением с «Атлетико Минейро».
В прошлом сезоне бразилец провел за «Карпаты» 24 поединка, забил восемь голов и оформил два ассиста. Четыре раза в течение сезона болельщики выбирали Бруниньо «Левом луны».
Ранее сообщалось, что Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба
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