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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 19:14 | Обновлено 18 июня 2025, 19:15
1009
1

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили звездного бразильца у Атлетико Минейро

Бруниньо стал полноценным футболистом львовского клуба

18 июня 2025, 19:14 | Обновлено 18 июня 2025, 19:15
1009
1
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили звездного бразильца у Атлетико Минейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо

Львовские «Карпаты» официально объявили о полноценном выкупе контракта бразильского полузащитника Бруниньо. Об этом пишет пресс-служба «львов».

По официальной информации, «Карпаты» с согласия Бруниньо воспользовался правом выкупа трансферных прав на 25-летнего футболиста, предусмотренным заключенным ранее соглашением с «Атлетико Минейро».

В прошлом сезоне бразилец провел за «Карпаты» 24 поединка, забил восемь голов и оформил два ассиста. Четыре раза в течение сезона болельщики выбирали Бруниньо «Левом луны».

Ранее сообщалось, что Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба

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Бруниньо Карпаты Львов Атлетико Минейро Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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