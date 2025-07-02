Украина. Премьер лига02 июля 2025, 08:22 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс взял в аренду вингера Хосе Флореса
Боливиец отыграет предстоящий сезон в Украине
02 июля 2025, 08:22 |
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Боливийский клуб «Стронгест» официально объявил о переходе своего 21-летнего вингера Хосе Флореса в «Кривбасс».
Отмечается, что футболист продолжит карьеру в Украине на правах аренды.
О сроках сделки «Стронгест» не сообщает, однако по данным портала Transfermarkt, речь идет о соглашении на один сезон.
Подчеркнем, что об активном интересе «Кривбасса» к Хосе Флоресу Sport.ua со ссылкой на свои источники сообщал ранее.
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