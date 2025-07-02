ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс взял в аренду вингера Хосе Флореса

Боливийский клуб «Стронгест» официально объявил о переходе своего 21-летнего вингера Хосе Флореса в «Кривбасс».

Отмечается, что футболист продолжит карьеру в Украине на правах аренды.

О сроках сделки «Стронгест» не сообщает, однако по данным портала Transfermarkt, речь идет о соглашении на один сезон.

Подчеркнем, что об активном интересе «Кривбасса» к Хосе Флоресу Sport.ua со ссылкой на свои источники сообщал ранее.